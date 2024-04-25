Венеция вводит плату за въезд: как это повлияет на туризм в городе

Венеция борется с толпами туристов, вводя плату в размере 5 евро за въезд.

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Отныне туристы, посещающие Венецию только на один день, обязаны уплатить плату за въезд в город. По новому эксперименту, который начался 25 апреля, Венеция установила плату в размере 5 евро за однодневный визит в город для тех, кто не ночует там. Это шаг, направленный на уменьшение толп туристов в пиковые дни, что сделает ситуацию более сносной для местных жителей и посетителей. Об этом сообщает AP.

Этот проект, который разработали властные в Венеции, восприняли как попытку снизить нагрузку на город и улучшить качество жизни жителей и посетителей. Платный въезд будет действовать с 8:30 до 16:00, и уже более 6 тысяч человек приобрели дневные билеты на въезд.

Однако не все жители поддерживают эту инициативу. Некоторые считают, что дополнительная оплата за въезд не поможет уменьшить поток туристов, тогда как другие считают этот шаг сомнительно законным, поскольку конституция Италии гарантирует свободу передвижения по территории страны, а туристический сбор касается в том числе итальянцев.

Мэрия Венеции подчеркивает, что туристы становятся проблемой для города, когда их поток превышает 30-40 тысяч человек в день. В прошлом году Венецию посетило около 4,6 миллиона туристов, которые останавливались в отелях, а общее количество посетителей может достигать 25-30 миллионов человек в год.

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