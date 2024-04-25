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Венеція вводить плату за в'їзд: як це вплине на туризм у місті

19:23, 25 квітня 2024
Венеція бореться з натовпами туристів, вводячи плату в розмірі 5 євро за в'їзд.
Венеція вводить плату за в'їзд: як це вплине на туризм у місті
Джерело фото: ukrinform
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Відтепер туристи, що відвідують Венецію лише на один день, зобов'язані сплатити плату за в'їзд у місто. За новим експериментом, який розпочався 25 квітня, Венеція встановила плату у розмірі 5 євро за одноденний візит до міста для тих, хто не переночує там. Це крок, спрямований на зменшення натовпів туристів у пікові дні, що зробить ситуацію більш стерпною для місцевих мешканців та відвідувачів. Про це повідомляє AP.

Цей проєкт, який розробили владні у Венеції, сприйняли як спробу знизити навантаження на місто та покращити якість життя мешканців та відвідувачів. Платний в'їзд діятиме з 8:30 до 16:00, і вже більше 6 тисяч людей придбали денні квитки на в'їзд.

Проте не всі мешканці підтримують цю ініціативу. Деякі вважають, що додаткова оплата за в'їзд не допоможе зменшити потік туристів, тоді як інші вважають цей крок сумнівно законним, оскільки конституція Італії гарантує свободу пересування по території країни, а туристичний збір стосується у тому числі італійців.

Мерія Венеції підкреслює, що туристи стають проблемою для міста, коли їхній потік перевищує 30-40 тисяч осіб на день. У минулому році Венецію відвідало близько 4,6 мільйона туристів, які зупинялися у готелях, а загальна кількість відвідувачів може сягати 25-30 мільйонів людей на рік.

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