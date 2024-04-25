В Європі ширяться хвороби, які передаються через укуси комарів: в Україні вже фіксують перші випадки

В Європі збільшилася чисельність випадків малярії та лихоманки Денге, які передаються через укуси комарів.

Джерело фото: dolc.dp.ua

Внаслідок зміни клімату в Європі поширюються хвороби, які передаються через укуси комарів, такі як лихоманка Денге та малярія. В Україні уже зафіксували випадки цих захворювань, що є тривожним сигналом, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в Україні випадки захворювання були зареєстровані в Криму, також була підозра на Київщині та Одещині.

Експерти зазначають, що зміна клімату призводить до збільшення кількості територій, де створюються сприятливі умови для комарів, які переносять хвороби. Тепер недуги, раніше характерні для тропічних і субтропічних регіонів, можуть поширитися на Північну Європу, Америку, Азію та Австралію протягом наступних десятиліть.

Рейчел Лоу, очільниця групи зі стійкості охорони здоров’я Барселонського суперкомп’ютерного центру, підкреслює, що кількість випадків захворювань зросла в останні 80 років. Навіть холодніше кліматичні умови не заваджають поширенню хвороб, оскільки сезон комарів може продовжитися за рахунок посух та повеней, пов’язаних зі змінами клімату.

За останні роки захворювання, які раніше вважалися екзотичними для Європи, поширилися на багато країн континенту, включаючи Італію, Францію, Іспанію, Мальту, Німеччину та інші.

Лихоманка Денге, передавана азіатським тигровим комарам, є серйозною загрозою для здоров’я. Симптоми включають високу температуру, головний біль, болі в очах, м’язах та суглобах, а також плямисті висипи.

Одним з ефективних способів запобігти зараженню вірусом є захист від укусів комарів, такий як використання засобів від комах, носіння захисного одягу та проведення дезінсекції приміщень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.