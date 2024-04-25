TikTok обещает подать в суд из-за возможного запрета в США

Компания-владелец TikTok заявила, что подаст в суд, поскольку такое решение якобы ограничивает свободу слова.

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Президент Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Тем не менее, эта новая норма может вызвать сложный юридический конфликт в суде. Об этом сообщает АР.

Критики такого ультиматума считают, что он нарушает права пользователей TikTok, гарантированные Первой поправкой конституции. Компания ByteDance, владелец TikTok, уже заявила о своих планах подать жалобу в суд, называя закон несовместимым с конституцией.

Хотя успех судебного обжалования не гарантирован, критики закона считают, что правительство не представило достаточных доказательств для обоснования запрета TikTok. Тем не менее, эксперты отмечают, что политическое давление может иметь большое значение.

Одни из ключевых вопросов, которые будут рассматриваться в суде, - это вмешивается ли законодательство в содержание вещания на платформе TikTok. Основания для ограничения контента требуют дополнительного рассмотрения, отмечают эксперты по праву.

"Факты и Конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что мы снова победим", - сказал генеральный директор TikTok Шоу Чью.

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