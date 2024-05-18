Однак керівна партія «Грузинська мрія» має голоси у парламенті, щоб подолати вето.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про «іноагентів», який ухвалив парламент країни 14 травня. Про це повідомляє Sova.

«Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським законом, який суперечить нашій Конституції та всім європейським стандартам і є перешкодою на європейському шляху... Цей закон має бути відкликаний», — заявила Зурабішвілі.

Вона відразу ж передасть своє вето до парламенту.

Однак грузинська конституція передбачає право парламенту обійти вето президента. І для цього, як зазначається, в керівної партії «Грузинська мрія» є достатня кількість голосів. Якщо після цього Саломе Зурабішвілі не підпише закон, то замість неї це зробить голова парламенту.

Як відомо, законопроект про «іноагентів» викликав численні протести в країні.

Нагадаємо, напередодні депутати Європарламенту закликали забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС через ухвалення закону про «іноагентів».

Відповідно ЄС може заморозити заявку Грузії на вступ через закон про «іноагентів».

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