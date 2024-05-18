Однако у руководящей партии «Грузинская мечта» есть голоса в парламенте, чтобы преодолеть вето.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об «иноагентах», который принял парламент страны 14 мая. Об этом сообщает Sova.

«Сегодня я ветировала российский закон. Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и препятствует европейскому пути... Этот закон должен быть отозван», — заявила Зурабишвили.

Она сразу передаст свое вето в парламент.

Однако грузинская конституция предусматривает право парламента обойти вето президента. И для этого, как отмечается, у руководящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов. Если после этого Саломе Зурабишвили не подпишет закон, то вместо нее это сделает глава парламента.

Как известно, законопроект об «иноагентах» вызвал многочисленные протесты в стране.

Напомним, накануне депутаты Европарламента призвали забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС из-за принятия закона об «иноагентах».

Соответственно, ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление через закон об «иноагентах».

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