США обмежують видачу віз грузинським чиновникам, які ухвалювали скандальний закон про «іноагентів»

Обмеження стосуватимуться осіб, які ухвалювали цей законопроєкт, членів їх сімей, а також тих, хто брав участь у насильстві до протестувальників.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову політику обмеження видачі віз грузинським чиновникам, які ухвалювали законопроєкт про так званих «іноагентів». Про це повідомляє «Голос Америки».

Так, обмеження стосуватимуться осіб, які ухвалювали цей законопроєкт, членів їх сімей, а також тих, хто брав участь у насильстві до протестувальників.

Блінкен наголосив, що правляча партія «Грузинська мрія» розробила і ухвалила закон, який «придушуватиме реалізацію свободи об'єднань та висловлювання думок, стигматизуватиме організації, які служать громадянам Грузії, і перешкоджатимуть роботі незалежних ЗМІ».

«Оскільки громадяни Грузії висловили незгоду із законом, ми побачили явні ознаки кампанії із залякування та застосування насильства для придушення інакодумства», - заявив держсекретар США.

За його словами, закон і загалом репресивна тактика, що використовується для придушення протесту, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і суперечать давно заявленій меті Грузії – відбитій у її конституції – євроатлантичного співробітництва та стратегічного партнерства зі США.

Блінкен наголосив, що будь-кому, хто підриває демократичні процеси чи інститути в Грузії – зокрема напередодні, під час та після виборів у жовтні 2024 року – буде відмовлено в одержанні американських віз та праві на поїздку до Штатів.

Крім того, він зазначив, що двостороння співпраця між США та Грузією може бути переглянута.

«Ми, як і раніше, сподіваємося, що влада Грузії перегляне законопроєкт і зробить кроки для просування вперед у реалізації демократичних і євроатлантичних устремлінь. Розглядаючи відносини між нашими двома країнами, ми братимемо до уваги дії Грузії при ухваленні власних рішень», - додав держсекретар США.

Як відомо, законопроект про «іноагентів» викликав численні протести в країні.

Нагадаємо, напередодні депутати Європарламенту закликали забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС через ухвалення закону про «іноагентів».

Відповідно ЄС може заморозити заявку Грузії на вступ через закон про «іноагентів».

Крім того відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про «іноагентів».

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