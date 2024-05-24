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Джо Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии в июне, — СМИ

09:24, 24 мая 2024
Причиной тому является то, что саммит пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который Джо Байден должен посетить вместе с голливудскими звездами.
Джо Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии в июне, — СМИ
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Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис, скорее всего, не поедут на Саммит мира в Швейцарии. Вместо этого они будут заниматься сбором средств на предвыборную кампанию. Об этом сообщает Bloomberg.

Саммит мира в Швейцарии запланирован на 15-16 июня, после встречи «Группы семи» в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к конференции, однако, по данным издания, ни Байдена, ни вице-президента Гарриса там не будет.

Указывается, что после встречи «Группы семи» Байден поедет в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Вместе со звездами, в частности, Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими, с ним поедут экс-президент США Барак Обама и ведущий ТВ Джимми Киммел.

«Решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа по опросам в колеблющихся ключевых штатах перед выборами в ноябре. Вдобавок к срочности, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена по сбору средств в текущем избирательном цикле, собрав 76 млн долларов против $51 млн», - отмечает издание.

Ранее Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне.

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