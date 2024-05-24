Джо Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии в июне, — СМИ

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис, скорее всего, не поедут на Саммит мира в Швейцарии. Вместо этого они будут заниматься сбором средств на предвыборную кампанию. Об этом сообщает Bloomberg.
Саммит мира в Швейцарии запланирован на 15-16 июня, после встречи «Группы семи» в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к конференции, однако, по данным издания, ни Байдена, ни вице-президента Гарриса там не будет.
Указывается, что после встречи «Группы семи» Байден поедет в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Вместе со звездами, в частности, Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими, с ним поедут экс-президент США Барак Обама и ведущий ТВ Джимми Киммел.
«Решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа по опросам в колеблющихся ключевых штатах перед выборами в ноябре. Вдобавок к срочности, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена по сбору средств в текущем избирательном цикле, собрав 76 млн долларов против $51 млн», - отмечает издание.
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