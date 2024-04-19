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Поодинокі ролики з затриманням ТЦК людей не відтворюють реальної картинки, а те, що мобілізовані не проходять підготовки – це повна маячня – Ярослав Юрчишин

12:15, 19 квітня 2024
Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вказав, що дискредитацію роботи ТЦК і процесу мобілізації організовують через дезінформаційні кампанії.
Поодинокі ролики з затриманням ТЦК людей не відтворюють реальної картинки, а те, що мобілізовані не проходять підготовки – це повна маячня – Ярослав Юрчишин
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Задля зриву мобілізації в Україні, росіяни запускають дезінформаційні кампанії. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з посиланням на аналіз громадської організації.

Зокрема, народний депутат зазначає, що «поодинокі ролики з затриманням людей не відтворюють реальної картинки».

«Адже показати ненормальну роботу окремих працівників ТЦК — це завжди хайп і купа переглядів. Натомість звичайне виконання своїх обов’язків ніхто знімати й поширювати не буде, це нікому не цікаво.
Частіше за все представники ТЦК — це ті, хто боронили нашу країну, але через стан здоров’я не можуть більше воювати. Мусимо мати повагу» - підкреслив він.

Також, як зазначає Ярослав Юрчишин, те, що «мобілізовані не проходять підготовки – це повна маячня».

«Кожен командир зацікавлений у тому, аби в бій ішли добре підготовлені воїни, тому навчання точно всім забезпечать. М’ясні штурми стали нормальним явищем для ворога з його перевагою в мобілізаційному ресурсі. Якщо би ми діяли такими ж методами — довго би не протрималися» - підкреслив він.

Крім того, дезінформатори використовують тезу, що захист Батьківщини ― кара, а не конституційний обов’язок і закидують фейки про те, що буцімто в Україні мобілізовуватимуть людей з інвалідністю, неповнолітніх чи пенсіонерів.

Нагадаємо, що Ярослав Юрчишин, коментуючи затягування з розглядом мобілізаційного законопроекту 10449, зауважував, що «ключове питання зараз, яке дуже часто виникає в Європі – чому вони повинні виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей, і це проблема».

Разом з тим, поправки, які подавав Ярослав Юрчишин до законопроекту 10449 про мобілізацію передбачали зокрема, встановити заборону обмежувати право на виїзд з України громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються на денній формі навчання в закладах вищої освіти за кордоном, а також окремо виділити студентів, які навчаються в США, Канаді та ЄС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект про регулювання Telegram, співавтором якого є Ярослав Юрчишин.

Автор: Наталя Мамченко 

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