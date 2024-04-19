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Нотаріуси просять продовжити строк для замовлення бланків за меншою ціною

12:27, 19 квітня 2024
Нотаріальна палата України звернулася до ДП «НАІС» із проханням продовжити строк для замовлення бланків на один тиждень.
Нотаріуси просять продовжити строк для замовлення бланків за меншою ціною
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Як писала «Судово-юридична газета», 19 квітня ДП «НАІС» повідомило про збільшення вартості спеціальних бланків нотаріальних документів з 22 квітня.

У інформаційному повідомленні зазначено, що приватні нотаріуси зможуть отримати бланки за попередньою ціною (25,50 грн) виключно за умов, якщо:

– попередня оплата за бланки надійде на рахунок ДП «НАІС» до 21.04.2024 (включно);

– замовлення стосовно постачання оплачених бланків отримане ДП «НАІС» одним із способів, передбачених відповідним договором до 21.04.2024 (включно).

Втім, повідомляють у Нотаріальній палата Україні, інформацію про підвищення ціни на бланки оприлюднено в останній робочий день тижня, що істотно ускладнює можливості для виконання вказаних умов щодо замовлення нотаріусами бланків за попередньою ціною.

«Оскільки договором постачання (п. 4.6.) в редакції від 19.09.2022 не визначено строків для розміщення інформації про зміну ціни бланків, на вказані положення поширюються загальні положення цивільного законодавства про справедливість, добросовісність та розумність (ст. 3 ЦК). Тобто відповідна інформація повинна оприлюднюватись у розумні строки», - зазначили в НПУ.

Нотаріальна палата України звернулася до ДП «НАІС» із проханням продовжити строк для замовлення бланків за попередньою ціною на один тиждень. Крім того, у подальшому закликають інформувати нотаріусів про зміну ціни бланків заздалегідь, принаймні за 10 днів до дати, з якої підвищується ціна на бланки.

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