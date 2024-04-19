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Нотариусы просят продлить срок для заказа бланков по меньшей цене

12:27, 19 апреля 2024
Нотариальная палата Украины обратилась в ГП «НАИС» с просьбой продлить срок заказа бланков на одну неделю.
Нотариусы просят продлить срок для заказа бланков по меньшей цене
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 19 апреля ГП «НАИС» сообщило об увеличении стоимости специальных бланков нотариальных документов с 22 апреля.

В информационном сообщении отмечено, что частные нотариусы смогут получить бланки по предварительной цене (25,50 грн) исключительно при условии, что:

– предоплата за бланки поступит на счет ГП «НАИС» до 21.04.2024 (включительно);

– заказ относительно поставки оплаченных бланков получен ГП «НАИС» в одним из способов, предусмотренном соответствующим договором до 21.04.2024 (включительно).

Впрочем, сообщают в Нотариальной палате Украины, информация о повышении цены на бланки обнародована в последний рабочий день недели, что существенно усложняет возможности выполнения указанных условий по заказу нотариусами бланков по предварительной цене.

«Поскольку договором поставки (п. 4.6.) в редакции от 19.09.2022 не определены сроки для размещения информации об изменении цены бланков, на указанные положения распространяются общие положения гражданского законодательства о справедливости, добросовестности и разумности (ст. 3 ГК). То есть соответствующая информация должна быть обнародована в разумные сроки», - отметили в НПУ.

Нотариальная палата Украины обратилась в ГП «НАИС» с просьбой продлить срок заказа бланков по предварительной цене на одну неделю. Кроме того, в дальнейшем призывают информировать нотариусов об изменении цены бланков заранее, по крайней мере, за 10 дней до даты, с которой повышается цена на бланки.

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