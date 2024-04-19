Чи включаються до витрат ФОП на загальній системі оподаткування лікарняні, виплачені працівнику: роз’яснення

Податкова зазначає, що до витрат ФОПа-загальника включається сума виплаченого матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності найманого працівника (оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності коштом роботодавця).

Податкова служба у Запорізькій області розповідає, чи включаються до витрат ФОП на загальній системі оподаткування лікарняні, виплачені працівнику.

Зазначається, що до витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування включається сума нарахованого та виплаченого матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності найманого працівника (оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності коштом роботодавця) та відображається у графі 7 Типової форми.

Згідно зі ст. 12 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону України від 21.09.2022 №2620-IX «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"») право на страхові виплати за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Підставою для призначення, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності (п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону №1105).

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності у випадках, зазначених у пункті 1 (тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, а також тимчасова непрацездатність на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві) і пункті 7 (перебування в самоізоляції, обсервації, тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталях), закладах охорони здоров'я у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, а також на локалізацію та ліквідацію їх епідемій та спалахів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України) ч. 1 ст. 15 Закону №1105, здійснюється коштом роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 15 Закону №1105).

Відносини, що виникають у сфері оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців, регулюються ст. 177 ПКУ.

Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця (п. 177.2 ПКУ).

Пунктом 177.4 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати (пп. 177.4.2 ПКУ).

Так, до витрат такої особи належать, зокрема, витрати на оплату праці (як основну, так і додаткову) фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, а також інші заохочувальні, компенсаційні та обов'язкові виплати працівникам (в тому числі оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця) згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 №5.

Згідно з п. 177.10 ПКУ фізичні особи - підприємці зобов'язані вести облік доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності.

Наказом Мінфіну від 13.05.2021 №261 затверджено Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Згідно з п. 6 розділу ІІ Порядку №261 у графі 7 «витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах/за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру» Типової форми відображається сума витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах, або за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру.

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