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Одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальной картинки, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред – Ярослав Юрчишин

12:15, 19 апреля 2024
Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин указал, что дискредитацию работы ТЦК и процесса мобилизации организуют через дезинформационные кампании.
Одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальной картинки, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред – Ярослав Юрчишин
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Ради срыва мобилизации в Украине россияне запускают дезинформационные кампании. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин со ссылкой на анализ общественной организации.

В частности, народный депутат отмечает, что «единичные ролики с задержанием людей не воспроизводят реальную картинку».

«Ведь показать ненормальную работу отдельных работников ТЦК — это всегда хайп и куча просмотров. В то же время обычное выполнение своих обязанностей никто снимать и распространять не будет, это никому не интересно.

Чаще всего представители ТЦК — это защищавшие нашу страну, но из-за состояния здоровья не могут больше воевать. Должны иметь уважение», - подчеркнул он.

Также, как отмечает Ярослав Юрчишин, то, что «мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред».

«Каждый командир заинтересован в том, чтобы в бой шли хорошо подготовленные воины, поэтому обучение точно всем обеспечат. Мясные штурмы стали нормальным явлением для врага с его преимуществом в мобилизационном ресурсе. Если бы мы действовали такими же методами – долго бы не продержались», - подчеркнул он.

Кроме того, дезинформаторы используют тезис, что защита Родины – наказание, а не конституционный долг и обвиняют фейки в том, что якобы в Украине будут мобилизовать людей с инвалидностью, несовершеннолетних или пенсионеров.

Напомним, что Ярослав Юрчишин, комментируя затягивание с рассмотрением мобилизационного законопроекта 10449, замечал, что «ключевой вопрос сейчас, очень часто возникающий в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема».

Вместе с тем, поправки, которые подавал Ярослав Юрчишин в законопроект 10449 о мобилизации предусматривали в частности, установить запрет ограничивать право на выезд из Украины граждан, на законных основаниях проживающих или обучающихся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях, а также отдельно выделить студентов, обучающихся в США, Канаде и ЕС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о регулировании Telegram, соавтором которого является Ярослав Юрчишин.

Автор: Наталя Мамченко 

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Одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальной картинки, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред – Ярослав Юрчишин

Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин указал, что дискредитацию работы ТЦК и процесса мобилизации организуют через дезинформационные кампании.

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