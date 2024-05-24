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В одном из Закарпатских ТЦК умер военнообязанный, которого ВЛК признала годным к службе

09:40, 24 мая 2024
В ТЦК назначили служебную проверку.
В одном из Закарпатских ТЦК умер военнообязанный, которого ВЛК признала годным к службе
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В одном из территориальных центров комплектования на Закарпатье умер военнообязанный. Инцидент произошел 23 мая. Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП.

«У военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по выводам ВЛК был годен к службе, резко ухудшилось самочувствие.   Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду «скорой», которые по приезду констатировали смерть. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, Закарпатский ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа.

Ранее председатель Комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальную картинку, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред.

Также сообщалось, что в Одесской области мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день.

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