В одном из Закарпатских ТЦК умер военнообязанный, которого ВЛК признала годным к службе

В ТЦК назначили служебную проверку.

В одном из территориальных центров комплектования на Закарпатье умер военнообязанный. Инцидент произошел 23 мая. Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП.

«У военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по выводам ВЛК был годен к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду «скорой», которые по приезду констатировали смерть. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, Закарпатский ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа.

Ранее председатель Комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальную картинку, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред.

Также сообщалось, что в Одесской области мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день.

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