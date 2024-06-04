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Сколько женщин обновили данные через «Резерв+», – рассказали в Минобороны

16:21, 4 июня 2024
Среди военнообязанных 190 тысяч женщин обновили военно-учетные данные.
Сколько женщин обновили данные через «Резерв+», – рассказали в Минобороны
Источник фото: dzerkalozakarpattya
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Украинцы продолжают обновлять военно-учетные данные через мобильное приложение «Резерв+». Из 1,37 миллиона пользователей 190 тысяч обновили свои данные с помощью смартфона и это военнообязанные женщины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Ранее в Минобороны рассказали, что уже около 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные.

Напомним, женщины определенных специальностей, преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ.

Ранее сообщалось, что Кабмин исключил норму, по которой женщины-медики, которые не стоят на учете в ТЦК, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Кроме того, мы писали, что суд вынес первый приговор женщине-медсестре за уклонение от воинского учета после предупреждения ТЦК.

Добавим, кто должен стать на учет по новому закону.

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