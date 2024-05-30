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Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців

10:36, 30 травня 2024
Жінки певних спеціальностей, переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.
Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців
Ілюстративне фото, джерело: dailylviv.com
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Військовозобов'язаних жінок також штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня. Про це розповів керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю ««Кременчуцький ТелеграфЪ»».

Розмір штрафу під час дії воєнного стану становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

«Так, їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ», - зазначив Мирослав Волков.

Керівник РТЦК зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

«У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ», - наголосив він.

Військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти ВЛК.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.

Крім того, ми писали, що суд ухвалив перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК.

Додамо, хто має стати на облік за новим законом.

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