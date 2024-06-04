Скільки жінок оновили дані через «Резерв+», – розповіли в Міноборони

Серед військовозобов’язаних 190 тисяч жінок оновили військово-облікові дані.

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Українці продовжують оновлювати військово-облікові дані через мобільний застосунок «Резерв+». З 1,37 мільйона користувачів 190 тисяч оновили свої дані за допомогою смартфона і це військовозобов’язані жінки.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Раніше у Міноборони розповіли, що вже близько 1,5 млн військовозобов’язаних оновили свої дані.

Нагадаємо, жінки певних спеціальностей, переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.

Крім того, ми писали, що суд ухвалив перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК.

Додамо, хто має стати на облік за новим законом.

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