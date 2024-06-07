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Слесарь-ремонтник, монтер пути, фрезеровщик: Киевский метрополитен открыл ряд вакансий для женщин

19:44, 7 июня 2024
Женщины составляют 41% от общего количества работников Киевского метрополитена.
Слесарь-ремонтник, монтер пути, фрезеровщик: Киевский метрополитен открыл ряд вакансий для женщин
Источник фото: УНИАН
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В Киевском метрополитене наблюдается новая тенденция - женщины активно трудоустраиваются на различные специальности. Сейчас одна женщина уже проходит обучение на машиниста, а также есть другие работницы, которые занимают различные должности.

По данным предприятия, женщины составляют 41% от общего количества работников, тогда как мужчины - 59%. Потребность в новых кадрах обусловлена спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационными процессами.

Сейчас в метрополитене вакантными остаются более 15% должностей. Наибольший спрос на слесарей, токарей, электриков и машинистов метро.

Также напомним, что с 7 июня поезда курсируют по новым графикам. В пиковые часы интервал между поездами составляет примерно 3-4 минуты, а в межпиковое время - 6:00-6:30 минут. По результатам мониторинга пассажиропотоков, критической ситуации нет.

Перечень вакансий - по ссылке.

Как ранее сообщалось, в Минэкономики хотят переучивать женщин на «мужские» профессии. Так, появятся телохранители, водители грузовиков, автобусов или даже тракторов.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук предложила набирать женщин для работы в ТЦК.

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