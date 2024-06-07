Єврокомісія запропонує розпочати переговори щодо вступу з Україною та Молдовою вже у червні, — ЗМІ

Переговори з Києвом та Кишинівом хочуть розпочати до того, як Угорщина візьме на себе головування у ЄС.

Європейська комісія рекомендуватиме вже у червні розпочати переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела.

Переговори з Києвом та Кишинівом хочуть розпочати до того, як Угорщина візьме на себе головування у блоці.

Як стверджується, 7 червня Єврокомісія оголосить, що Україна тепер відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних чиновників та захист мов, які використовуються національними меншинами.

Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності з боку урядів ЄС, і очікується, що Угорщина буде заперечувати через ситуацію з правами угорської меншини в Україні.

Видання вказує, що Угорщина прийме головування в Євросоюзі 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу щодо порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов'язані з Україною. Бельгія, нинішній голова ЄС, сподівається домогтися одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня, зазначає FT.

Раніше голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні на шляху до вступу в ЄС.

Також відомо, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

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