Еврокомиссия предложит начать переговоры по вступлению с Украиной и Молдовой уже в июне, — СМИ

Переговоры с Киевом и Кишиневом хотят приступить к тому, как Венгрия возьмет на себя председательство в ЕС.

Европейская комиссия будет рекомендовать уже в июне начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Переговоры с Киевом и Кишиневом хотят приступить к тому, как Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.

Как утверждается, 7 июня Еврокомиссия объявит, что Украина теперь отвечает ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничение политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных чиновников и защиту языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация Брюсселя требует единодушия со стороны правительств ЕС, и ожидается, что Венгрия будет возражать из-за ситуации с правами венгерского меньшинства в Украине.

Издание указывает, что Венгрия примет председательство в Евросоюзе 1 июля, что даст ей дополнительные рычаги влияния на повестку дня встреч, на которых обсуждаются вопросы, связанные с Украиной. Бельгия, нынешний глава ЕС, надеется добиться единодушия и провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня, отмечает FT.

Ранее председатель Европарламента пообещала поддержку Украине на пути к вступлению в ЕС.

Также известно, что чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

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