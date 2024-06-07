Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Гребенное» – «Рава-Руська»

Поляки прекратили блокировку украинских грузовиков на пункте пропуска.

Польские фермеры прекратили блокирование движения украинских грузовиков на пункте пропуска «Гребенное» – «Рава-Руська». Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «УП».

«Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи. Все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме», — отметил Демченко.

Он добавил, что за прошедшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Ранее мы писали, что польские фермеры продолжили блокировку движения на пункте пропуска «Рава-Руська– Гребенное» до конца суток 6 июня.

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