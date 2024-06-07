Польські фермери розблокували пункт пропуску «Гребенне» - «Рава-Руська»

Поляки припинили блокування українських вантажівок на пункті пропуску.

Польські фермери припинили блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску «Гребенне» - «Рава-Руська». Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «УП».

«Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі», — зазначив Демченко.

Він додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.

Раніше ми писали, що польські фермери продовжили блокування руху на пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» до кінця доби 6 червня.

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