Польські фермери продовжили блокувати вантажівки, які прямують у бік Польщі

Польські фермери продовжили блокування українських вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» до кінця доби.

Джерело фото: ДПСУ

Польські фермери продовжили блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» до кінця доби 6 червня. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, пише «Українська правда».

Демченко зазначив: «Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться. За результатами зустрічі з польськими колегами, вони повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів по напрямку польського пункту пропуску «Гребенне» учасниками акції на території Польщі має відбутися о 00:00 07.06.24 року (за київським часом)».

За його словами, наразі ситуація не змінюється: польські фермери продовжують блокувати вантажівки, які прямують у бік Польщі. У напрямку України незначна кількість вантажівок перетинає кордон — за минулу добу це було близько 60 транспортних засобів.

Станом на ранок у черзі на території Польщі перебувало близько 50 вантажівок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.