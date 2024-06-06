В рамках заходу судді адміністративних судів Євросоюзу ділилися своїми напрацюваннями в питаннях щодо конфліктів між фундаментальними правами в різних правових режимах: право ЄС і національні конституції.

У Львові відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Правові колізії у застосуванні фундаментальних прав та свобод». Про це повідомляє Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Конференція пройшла у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Участь в заході взяли голова та судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, голови та заступники голів Другого, П’ятого, Шостого та Сьомого апеляційних адміністративних судів, голови та судді окружних адміністративних судів Восьмого апеляційного адміністративного округу, голови Запорізького, Київського та Чернівецького окружних адміністративних судів та в.о. голови суду Донецького окружного адміністративного суду, представники Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова Ради суддів України, представники академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка, народний депутат України, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації та керівниця Проєкту ЄС «Право-Justice» в Україні.

До фахової дискусії від Восьмого апеляційного адміністративного суду долучились голова суду Олег Заверуха, заступники голови суду Віталій Затолочний та Степан Нос, а також судді – Оксана Гінда, Василь Гуляк, Ольга Довга, Ігор Запотічний, Надія Ільчишин, Лариса Іщук, Володимир Качмар, Андрій Курилець, Оксана Мікула, Тарас Онишкевич, Наталія Судова-Хомюк та Світлана Шевчук.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович зазначив, що ця Конференція дуже прагматична і фактично неосяжна за своїм змістом.

«З власного досвіду хочу зауважити, що колізій у нас дуже багато. Коли ми говоримо про колізії, то це колізії між законами, це колізії між нормами права, це колізії в правотворчості, в правозастосуванні, це колізії між міжнародним правом й українським. Але нам, суддям, найважливіше, щоб наша діяльність не була джерелом колізії. Найголовніше, щоб ми забезпечили єдність правозастосування і єдність судової практики. Пакти тлумачення суду мають бути єдиними, тлумачення змісту законодавства і його розвитку також має бути зрозумілим і єдиним. І, звісно, цей захід ми проводимо для того, щоб навчатися цьому, і щоб ми говорили однією мовою – мовою закону», – зазначив голова суду.

Доповідачами на Конференції також виступили закордонні гості – посол, спеціальний представник головування ОБСЄ – Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Марцел Пешко, віце-президентка Асоціації європейських адміністративних суддів, суддя Федерального Адміністративного Суду Австрії Єва Вендлер, президентка Асоціації європейських адміністративних суддів (2014-2023), суддя Адміністративного Суду Відня (Республіка Австрія) Едіт Целлер, керівник компоненту «Підтримка процесу євроінтеграції в секторі юстиції» Проєкту ЄС «Право-Justice», суддя Суду Справедливості Європейського Союзу (2016-2023) Віргіліюс Валанчюс, заступниця Голови з міжнародної співпраці та верховенства права, суддя Окружного суду Амстердама (Королівство Нідерланди) Естер де Руїдж, президент Асоціації європейських адміністративних суддів Сільван Міренн. Модерували захід – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, віце-президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів Наталія Блажівська та голова Восьмого апеляційного адміністративного суду Олег Заверуха.

В контексті підготовки судової системи України до змін в правовому полі у зв’язку з перспективою членства України в Європейському Союзі важливим є обмін досвідом між представниками української та європейської суддівських спільнот.

В рамках проведеної Конференції судді адміністративних судів Європейського Союзу ділилися своїми напрацюваннями в питаннях щодо конфліктів між фундаментальними правами в різних правових режимах: право Європейського Союзу і національні конституції. Також йшлося про індивідуальні рішення, що порушують фундаментальні права та свободи, у контексті національних конституцій, права Європейського Союзу та практики Європейського суду з прав людини.

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