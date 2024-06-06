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У Києві експосадовця «Центренерго» викрили на 6,6 млн гривень збитків на закупівлі запчастини для турбін

21:19, 6 червня 2024
Експосадовця «Центренерго» звинувачують у придбанні запчастин за завищеною ціною.
У Києві експосадовця «Центренерго» викрили на 6,6 млн гривень збитків на закупівлі запчастини для турбін
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У Києві правоохоронці повідомили підозру колишньому посадовцю ПАТ «Центренерго», який, займаючись закупівлями запчастин для турбін, завдав компанії збитків на суму понад 6,6 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Слідством встановлено, що підозрюваний, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення, повинен був провести аналіз ринкових цін на запчастини. Однак він неналежно виконав свої обов’язки, що призвело до придбання матеріалів майже вдвічі дорожче від їхньої реальної вартості.

Співробітники слідчого управління поліції Києва спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили колишнього керівника відділу матеріально-технічного забезпечення «Центренерго» у службовій недбалості, яка спричинила значні збитки при здійсненні публічних закупівель.

Під час розслідування було встановлено, що «Центренерго» оголосило відкриті торги на закупівлю запчастин до турбін. Переможець тендеру запропонував ціну близько 11,5 мільйона гривень, що майже вдвічі перевищувало ринкову вартість аналогічних матеріалів. Посадовець, який мав провести моніторинг ринку, не виконав своїх обов’язків належним чином, через що державі було завдано збитків у розмірі понад 6,6 мільйона гривень.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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