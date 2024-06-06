В Киеве экс-чиновника «Центрэнерго» разоблачили на 6,6 млн гривен убытков на закупке запчасти для турбин

Экс-чиновника «Центрэнерго» обвиняют в приобретении запчастей по завышенной цене.

В Киеве правоохранители сообщили подозрение бывшему должностному лицу ПАО «Центрэнерго», который, занимаясь закупками запчастей для турбин, нанес компании ущерб на сумму более 6,6 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Следствием установлено, что подозреваемый, который отвечал за материально-техническое обеспечение, должен был провести анализ рыночных цен на запчасти. Однако он ненадлежащим образом выполнил свои обязанности, что привело к приобретению материалов почти вдвое дороже их реальной стоимости.

Сотрудники следственного управления полиции Киева совместно с работниками ГУ ДЗНД СБУ и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили бывшего руководителя отдела материально-технического обеспечения «Центрэнерго» в служебной халатности, которая повлекла значительные убытки при осуществлении публичных закупок.

В ходе расследования было установлено, что «Центрэнерго» объявило открытые торги на закупку запчастей к турбинам. Победитель тендера предложил цену около 11,5 миллиона гривен, что почти вдвое превышало рыночную стоимость аналогичных материалов. Чиновник, который должен был провести мониторинг рынка, не выполнил своих обязанностей должным образом, из-за чего государству был нанесен ущерб в размере более 6,6 миллиона гривен.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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