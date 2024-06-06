Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

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В четверг, 6 июня, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Головань Оксану Викторовну – с должности судьи Окружного административного суда в Киеве;

Ткаченко Александра Васильевича – с должности судьи Хозяйственного суда Николаевской области.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 11 судей в местные суды.

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