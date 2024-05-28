ВРП внесе Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів

Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення 11 суддів на посади до місцевих судів, а саме:
Магдяк Надії Іванівни – на посаду судді Теплицького районного суду Вінницької області;
Комзюк Наталії Никодимівни – на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області;
Виноградського Олега Євгенійовича – на посаду судді Господарського суду Вінницької області;
Чапаєва Романа Валерійовича – на посаду судді Козівського районного суду Тернопільської області;
Грони Дениса Сергійовича – на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
Швець Ольги Валеріївни – на посаду судді Вільнянського районного суду Запорізької області;
Юзьківа Миколи Івановича – на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду;
Ковальчук Тетяни Миколаївни – на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;
Ходачинського Романа Олександровича – на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області;
Чепки Вікторії Василівни – на посаду судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;
Юрченко Вікторії Сергіївни – на посаду судді Господарського суду Харківської області.
Як повідомили у ВРП, під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.
За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президенту подань про призначення суддів.
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