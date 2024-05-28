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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів

13:33, 28 травня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення 11 суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів
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Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення 11 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Магдяк Надії Іванівни – на посаду судді Теплицького районного суду Вінницької області;

Комзюк Наталії Никодимівни – на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області;

Виноградського Олега Євгенійовича – на посаду судді Господарського суду Вінницької області;

Чапаєва Романа Валерійовича – на посаду судді Козівського районного суду Тернопільської області;

Грони Дениса Сергійовича – на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Швець Ольги Валеріївни – на посаду судді Вільнянського районного суду Запорізької області;

Юзьківа Миколи Івановича – на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду;

Ковальчук Тетяни Миколаївни – на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Ходачинського Романа Олександровича – на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області;

Чепки Вікторії Василівни – на посаду судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;

Юрченко Вікторії Сергіївни – на посаду судді Господарського суду Харківської області.

Як повідомили у ВРП, під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президенту подань про призначення суддів.

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