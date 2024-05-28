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ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 11 судей в местные суды

13:33, 28 мая 2024
Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении 11 судей.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 11 судей в местные суды
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Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 11 судей на должности в местные суды, а именно:

Магдяк Надежды Ивановны – на должность судьи Теплицкого районного суда Винницкой области;

Комзюк Натальи Никодимовны – на должность судьи Иваничевского районного суда Волынской области;

Виноградского Олега Евгеньевича – на должность судьи Хозяйственного суда Винницкой области;

Чапаева Романа Валерьевича – на должность судьи Козовского районного суда Тернопольской области;

Гроны Дениса Сергеевича – на должность судьи Ленинского районного суда города Днепропетровска;

Швец Ольги Валерьевны – на должность судьи Вольнянского районного суда Запорожской области;

Юзькива Николая Ивановича – на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;

Ковальчук Татьяны Николаевны – на должность судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области;

Ходачинского Романа Александровича – должность судьи Камень-Каширского районного суда Волынской области;

Чепки Виктории Васильевны – на должность судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области;

Юрченко Виктории Сергеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области.

Как сообщили в ВСП, во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

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