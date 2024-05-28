Потратил почти 367 тысяч гривен с чужих карт на iPhone и ноутбук: киевлянина подозревают в мошенничестве

Киевлянина подозревают в кражах средств с чужих карт через фишинг в Viber.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

24-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве, после того, как он использовал чужие банковские карты на сумму почти 367 тысяч гривен для приобретения iPhone и ноутбука, сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным правоохранителей, киевлянин пользовался специальными фишинговыми ссылками в приложении «Viber», которые выглядели как легитимные сервисы оплаты. Вводя свои данные банковской карты, потерпевшие фактически передавали их мошенникам.

Получив эти данные, злоумышленник добавлял их в свой мобильный платежный сервис «GooglePay», а затем использовал для расчетов за дорогие покупки в торговых сетях Киева.

В январе 2024 года мужчина приобрел телефоны iPhone на сумму почти 88 тыс. гривен, оплатив их деньгами с карты пострадавшего. Через несколько дней он потратил почти 98 тыс. гривен на другие iPhone, а также почти 45 тыс. гривен на телефоны, рассчитавшись карточкой другого пострадавшего. Во время следующих операций он также использовал карточки женщины из Харькова, Бердичева и продавца посуды.

Используя этот мошеннический метод, мужчина сумел осуществить покупки на сумму почти 367 тысяч гривен. Однако купленную электронику он сдавал в ломбард, получая за нее наличные.

Сейчас подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, что предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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