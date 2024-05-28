Практика судов
  1. В Украине

Потратил почти 367 тысяч гривен с чужих карт на iPhone и ноутбук: киевлянина подозревают в мошенничестве

17:25, 28 мая 2024
Киевлянина подозревают в кражах средств с чужих карт через фишинг в Viber.
Потратил почти 367 тысяч гривен с чужих карт на iPhone и ноутбук: киевлянина подозревают в мошенничестве
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

24-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве, после того, как он использовал чужие банковские карты на сумму почти 367 тысяч гривен для приобретения iPhone и ноутбука, сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным правоохранителей, киевлянин пользовался специальными фишинговыми ссылками в приложении «Viber», которые выглядели как легитимные сервисы оплаты. Вводя свои данные банковской карты, потерпевшие фактически передавали их мошенникам.

Получив эти данные, злоумышленник добавлял их в свой мобильный платежный сервис «GooglePay», а затем использовал для расчетов за дорогие покупки в торговых сетях Киева.

В январе 2024 года мужчина приобрел телефоны iPhone на сумму почти 88 тыс. гривен, оплатив их деньгами с карты пострадавшего. Через несколько дней он потратил почти 98 тыс. гривен на другие iPhone, а также почти 45 тыс. гривен на телефоны, рассчитавшись карточкой другого пострадавшего. Во время следующих операций он также использовал карточки женщины из Харькова, Бердичева и продавца посуды.

Используя этот мошеннический метод, мужчина сумел осуществить покупки на сумму почти 367 тысяч гривен. Однако купленную электронику он сдавал в ломбард, получая за нее наличные.

Сейчас подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, что предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил Порядок согласования Минфином определение методов исчисления величины резерва сомнительных долгов госпредприятий

Утвержден Порядок согласования Минфином определения методов исчисления величины резерва сомнительных долгов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству.

Депутаты предлагают, чтобы договоры ссуды авто нотариально удостоверялись лишь в случаях, когда они заключаются более чем на 3 года

В Верховной Раде предлагают убрать обязательное требование нотариального удостоверения договора ссуды авто, если договор рассчитан менее чем на 3 года.

17-летние юноши получат повестки для прибытия в ТЦК – Сухопутные войска ВСУ

Юноши 17 лет, по определенным причинам не вставшие на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Верховный Суд объяснил, как оценивать сопротивление работникам полиции, если вместо составления протокола они надевают наручники

Суды предыдущих инстанций признали мужчину невиновным в сопротивлении работникам полиции, но Верховный Суд отметил, что следует пересмотреть этот вывод.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о защите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры

Группа народных депутатов от «Слуги народа» инициировала комплексные изменения защиты информационных ресурсов Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду