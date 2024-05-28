Витратив майже 367 тисяч гривень з чужих карток на iPhone та ноутбук: киянина підозрюють у шахрайстві

Киянина підозрюють у крадіжках коштів з чужих карток через фішинг у Viber.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

24-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві, після того, як він використав чужі банківські картки на суму майже 367 тисяч гривень для придбання iPhone та ноутбука, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними правоохоронців, киянин користувався спеціальними фішинговими посиланнями у застосунку «Viber», які виглядали як легітимні сервіси оплати. Вводячи свої дані банківської картки, потерпілі фактично передавали їх шахраям.

Отримавши ці дані, зловмисник додавав їх до свого мобільного платіжного сервісу «GooglePay», а потім використовував для розрахунків за дорогі покупки в торгових мережах Києва.

У січні 2024 року чоловік придбав телефони iPhone на суму майже 88 тис. гривень, оплативши їх грошима з картки постраждалого. Через кілька днів він витратив майже 98 тис. гривень на інші iPhone, а також майже 45 тис. гривень на телефони, розрахувавшись карткою іншого постраждалого. Під час наступних операцій він також використовував картки жінки з Харкова, Бердичева та продавця посуду.

Використовуючи цей шахрайський метод, чоловік зумів здійснити покупки на суму майже 367 тисяч гривень. Однак куплену електроніку він здавав в ломбард, отримуючи за неї готівку.

Наразі підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, що передбачає до 8 років позбавлення волі.

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