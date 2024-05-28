Володимир Зеленський: «путін аплодуватиме стоячи, якщо Джо Байден не приїде на Саміт миру»

Президент назвав потенційну відсутність американського лідера на Саміті миру «не дуже сильним рішенням, якому особисто аплодуватиме путін».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден має приїхати на Саміт миру в Швейцарії.

Як повідомлялося раніше, Байден має намір пропустити Саміт заради передвиборчого збору коштів разом із голлівудськими зірками.

Так, Зеленський назвав потенційну відсутність американського лідера на Саміті миру «не дуже сильним рішенням, якому особисто аплодуватиме путін».

«Я дуже хотів би, щоб особисто був присутній президент США Джозеф Байден. І я знаю, що Америка підтримує Саміт миру, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я так вважаю, за всієї поваги до кожної людини в США, тому що вони нам дуже сильно допомагають», - заявив Глава держави на пресконференції з прем'єром Бельгії Александером де Кроо в Брюсселі.

Але зараз, за словами Президента, все дуже просто: «Буде Саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США».

«Його відсутності буде тільки аплодувати путін. Особисто аплодувати путін. Причому стоячи», - наголосив Глава держави.

Участь у Саміті миру вже підтримали 90 держав. Україна також очікує відповіді щодо присутності на заході від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.

Президент також зазначив, що кожен голос дуже важливий, і подякував тим лідерам, які вже підтримали Саміт миру.

«Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте, кожен голос дуже важливий», - зазначив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

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