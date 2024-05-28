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Владимир Зеленский: «путин будет аплодировать стоя, если Джо Байден не приедет на Саммит мира»

13:16, 28 мая 2024
Президент назвал потенциальное отсутствие американского лидера на Саммите мира «не очень сильным решением, которому будет лично аплодировать путин».
Владимир Зеленский: «путин будет аплодировать стоя, если Джо Байден не приедет на Саммит мира»
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден должен приехать на Саммит мира в Швейцарии.

Как сообщалось ранее, Байден намерен пропустить Саммит ради предвыборного сбора средств вместе с голливудскими звездами.

Так, Зеленский назвал потенциальное отсутствие американского лидера на Саммите мира «не очень сильным решением, которому будет лично аплодировать путин».

«Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент США Джозеф Байден. И я знаю, что Америка поддерживает саммит мира, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не слишком сильное решение. Я так считаю, при всем уважении к каждому человеку в США, потому что они нам очень сильно помогают», - заявил Глава государства на пресс-конференции с премьером Бельгии Александером де Кроо в Брюсселе.

Но сейчас, по словам Президента, все очень просто: «Будет саммит мира, который организует весь мир, а потом также будет что-то, что попытается сделать россия. И я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира и нужен другим лидерам, смотрящим на реакцию США».

«Его отсутствию будет только аплодировать путин. Лично аплодировать путин. Причем стоя», - подчеркнул Глава государства.

Участие в Саммите мира уже поддержали 90 государств. Украина также ожидает ответа о присутствии на западе Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.

Президент также отметил, что каждый голос очень важен, и поблагодарил тех лидеров, которые уже поддержали Саммит мира.

«Мы открыты для всех, важно мнение каждого. Я сказал о великих государствах, но поверьте, каждый голос очень важен», - отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

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