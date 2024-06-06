Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил благодарностью работу «Судебно-юридической газеты» ко Дню журналиста

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил работу журналистов к профессиональному празднику, в частности «Судебно-юридической газеты».

6 июня ко Дню журналиста председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил работу представителей медиа на торжественной церемонии к профессиональному празднику.

В начале минутой молчания почтили память журналистов, погибших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.

В своей речи спикер отметил важность в нынешних условиях работы журналистов, доносящих до граждан правду.

Награду в виде Благодарности Председателя Верховной Рады за значительный личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня журналиста получила также и «Судебно-юридическая газета» в лице главного редактора Натальи Мамченко.

Благодарим Председателя Верховной Рады Украины за высокую оценку работы редакции и надеемся на то, что освещение правотворческой деятельности и правовая журналистика будут в дальнейшем развиваться!

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