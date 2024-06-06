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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив подякою роботу «Судово-юридичної газети» до Дня журналіста

17:08, 6 червня 2024
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив роботу журналістів до професійного свята, зокрема «Судово-юридичної газети».
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив подякою роботу «Судово-юридичної газети» до Дня журналіста
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6 червня до Дня журналіста голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив роботу представників медіа на урочистій церемонії до професійного свята.

На початку хвилиною мовчання вшанували пам’ять журналістів, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України.

В своїй промові спікер зазначив важливість у нинішніх умовах роботи журналістів, які доносять до громадян правду.

Відзнаку у вигляді Подяки Голови Верховної Ради за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, високу професійну майстерність і з нагоди Дня журналіста отримала також і «Судово-юридична газета» в особі головного редактора Наталі Мамченко.

Дякуємо Голові Верховної Ради України за високу оцінки роботи редакції та сподіваємося на те, що висвітлення правотворчої діяльності і правова журналістика будуть надалі розвиватися!

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