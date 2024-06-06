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В Раді пояснили, в яких випадках працівники ТЦК можуть застосовувати силу до громадян

17:05, 6 червня 2024
Зокрема, представники ТЦК можуть застосовувати силу, якщо громадяни відмовляються виконувати вимоги щодо мобілізації.
В Раді пояснили, в яких випадках працівники ТЦК можуть застосовувати силу до громадян
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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В Україні після набуття чинності нового закону 3633-IX про посилення мобілізації  (законопроект 10449) представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки продовжують оповіщати та вручати повістки військовозобов'язаним громадянам. Водночас від початку мобілізаційних заходів час від часу в мережі з'являються відео сутичок між представниками ТЦК та військовозобов’язаними.

Наразі в Україні передбачено кілька підстав, коли співробітники ТЦК можуть застосувати силу, щоб затримати громадян. Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко у інтерв’ю «Укрінформ».

Горбенко наголосив, що кожну справу, кожен окремий випадок потрібно розглядати ретельно і комплексно.

За його словами, представники ТЦК можуть застосовувати силу або вдаватись до примусових заходів у випадках, коли:

  • громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації;
  • у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби.

«Проте наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів», - підкреслив Горбенко.

Також він зазначив, що через це дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними.

«Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію», - зауважив заступник голови Комітету парламенту.

Раніше «Судово-юридична газета» зазначала, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

Як випливає з нових актів, самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження – і лише у визначених Законом випадках – має поліція. І навпаки – поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку (раніше ми писали, хто має право вручати повістки).

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