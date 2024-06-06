В Раде объяснили, в каких случаях работники ТЦК могут применять силу к гражданам

В частности, представители ТЦК могут применять силу, если граждане отказываются выполнять требования по мобилизации.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Украине после вступления в силу нового закона 3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10449) представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжают оповещать и вручать повестки военнообязанным гражданам. В то же время с начала мобилизационных мероприятий время от времени в сети появляются видео стычки между представителями ТЦК и военнообязанными.

В настоящее время в Украине предусмотрено несколько оснований, когда сотрудники ТЦК могут применить силу, чтобы задержать граждан. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по правам человека Руслан Горбенко в интервью «Укринформ».

Горбенко подчеркнул, что каждое дело, каждый отдельный случай нужно рассматривать тщательно и комплексно.

По его словам, представители ТЦК могут применять силу или прибегать к принудительным мерам в случаях, когда:

граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации;

в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.

«Однако сейчас начали распространяться заявления об избиении или даже убийствах лиц от рук сотрудников ТЦК. Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательную проверку сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда их некомпетентность становилась причиной конфликтов», - подчеркнул Горбенко.

Также он отметил, что поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в ТЦК, в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными.

«Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования. В то же время, очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию», - отметил заместитель председателя Комитета парламента.

Ранее «Судебно-юридическая газета» отмечала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.

Как следует из новых актов, самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия – и только в определенных законом случаях – имеет полиция. И наоборот – полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку (ранее мы писали, кто имеет право вручать повестки).

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