Во Франции задержали российского террориста, который планировал теракт во время визита Зеленского

Во Франции задержали российского террориста, который планировал взорвать военную помощь для Украины.

Источник фото: Reuters

Во Франции задержали российского террориста, который планировал осуществить взрыв военной помощи для Украины во время визита Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник во французской антитеррористической прокуратуре.

Злоумышленник получил серьезные ожоги лица во время изготовления самодельной взрывчатки в номере отеля вблизи аэропорта. Инцидент произошел 3 июня. Пожарные оказали задержанному медицинскую помощь после взрыва, повлекшего значительные ожоги.

Во время обыска в его гостиничном номере правоохранители обнаружили изделия и материалы для изготовления взрывных устройств. Офис французской антитеррористической прокуратуры (PNAT), сотрудничающий с внутренним разведывательным агентством Франции, начал расследование в отношении подозреваемого в террористическом заговоре и планировании взрыва.

Парижский аэропорт CDG, который находится неподалеку от места задержания, заявил, что инцидент не повлиял на его работу. Франция сейчас находится в состоянии максимальной готовности, готовясь к Олимпиаде в Париже, которая состоится менее чем через два месяца. Игры проходят на фоне сложной геополитической ситуации, связанной с войной в Украине и конфликтом в секторе Газа, что представляет серьезный вызов для безопасности страны.

Украинское посольство в Париже пока не предоставило комментариев по ситуации, так же как и российское посольство.

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