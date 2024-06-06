У Франції затримали російського терориста, який планував теракт під час візиту Зеленського

У Франції затримали російського терориста, який планував підірвати військову допомогу для України.

Джерело фото: Reuters

У Франції затримали російського терориста, який планував здійснити вибух військової допомоги для України під час візиту Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у французькій антитерористичній прокуратурі.

Зловмисник отримав серйозні опіки обличчя під час виготовлення саморобної вибухівки у номері готелю поблизу аеропорту. Інцидент стався 3 червня. Пожежники надали затриманому медичну допомогу після вибуху, що спричинив значні опіки.

Під час обшуку в його готельному номері правоохоронці виявили вироби та матеріали для виготовлення вибухових пристроїв. Офіс французької антитерористичної прокуратури (PNAT), що співпрацює з внутрішнім розвідувальним агентством Франції, розпочав розслідування щодо підозрюваного у терористичній змові та плануванні вибуху.

Паризький аеропорт CDG, який знаходиться неподалік від місця затримання, заявив, що інцидент не вплинув на його роботу. Франція наразі перебуває в стані максимальної готовності, готуючись до Олімпіади в Парижі, яка відбудеться менш ніж за два місяці. Ігри проходять на тлі складної геополітичної ситуації, пов’язаної з війною в Україні та конфліктом у секторі Газа, що становить серйозний виклик для безпеки країни.

Українське посольство в Парижі поки що не надало коментарів щодо ситуації, так само як і російське посольство.

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