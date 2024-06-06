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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 23 суддів на посади до місцевих судів

16:48, 6 червня 2024
Колективи судів зможуть поповнитися 23 новими суддями.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 23 суддів на посади до місцевих судів
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У четвер, 6 червня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 23 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Слісарчука Олександра Миколайовича – на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області;

Бистрова Сергія Анатолійовича – на посаду судді Ленінського районного суду міста Кіровограда;

Ловінської Світлани Степанівни – на посаду судді Сквирського районного суду Київської області;

Нагорного Віктора Володимировича – на посаду судді Кіцманського районного суду Чернівецької області;

Пасічника Олега Миколайовича – на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Фіцай Олени Леонідівни – на посаду судді Глобинського районного суду Полтавської області;

Юрченко Ярослави Олегівни – на посаду судді Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Вишневського Василя Орестовича – на посаду судді Білогірського районного суду Хмельницької області;

Денисова Олега Олександровича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Смалюха Руслана Ярославовича – на посаду судді  Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Яковця Євгенія Олександровича – на посаду судді Іллічівського міського суду Одеської області;

Мельник Наталії Петрівни – на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Рижко Ганни Олексіївни – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київськоїї області;

Чорної Богдани Миколаївни – на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова;

Булкат Марини Сергіївни – на посаду судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

Волкової Наталії Сергіївни – на посаду судді Черкаського районного суду Черкаської області;

Щепелевої Ганни Михайлівни – на посаду судді Комінтернівський районний суд міста Харкова;

Вдовиченко Ольги Олександрівни – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Іллюка Сергія Валерійовича – на посаду судді Полонського районного суду Хмельницької області;

Ротмістренко Олени Володимирівни – на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області;

Паляничко Діани Геннадіївни – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;

Базова Олександра Вікторовича – на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Бевзи Володимира Ігоровича – на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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