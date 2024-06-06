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Прикордонники посилять охорону на гірських ділянках через маскування ухилянтів під туристів

20:43, 6 червня 2024
Влітку прикордонники Чернівецької та Івано-Франківської областей посилять контроль кордону.
Прикордонники посилять охорону на гірських ділянках через маскування ухилянтів під туристів
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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В цьому році влітку прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів. Про це повідомив пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік у коментарі для «Медіа агентства АСС».

Людей закликають з розумінням ставитися до роботи прикордонників. З початку літа прикордонники Чернівецької області посилюють заходи з охорони кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.

«Це пов'язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів, і під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця, далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону у Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники. Але сьогодні туди щоденно прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. Тому ми посилено контролюємо ці ділянки. Для багатьох туристів поява прикордонників на цих станціях стала певною новиною, люди не зовсім адекватно сприймають появу прикордонників та їхню роботу».

Прикордонники перевіряють документи та транспорт громадян, підстави їхнього перебування у прикордонних районах, а у разі відсутності документів звертаються до відповідних реєстрів. «Наша основна мета — це виявлення порушників кордону. Для людей, які не мають проблем із законом, перевірка триватиме одну хвилину», — додав Ліснік.

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