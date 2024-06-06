Науково-педагогічні працівники матимуть до 30% навчального навантаження, педагогічні – до 60%: Рада прийняла закон

У четвер, 6 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9600 щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.
За нього проголосували 254 депутати.
Документом запроваджуються в закладах вищої освіти «педагогічні» працівники.
Зокрема:
"Дискримінаційні положення щодо розподілу годин навантаження зняті до другого читання", - додала вона.
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