Науково-педагогічні працівники матимуть до 30% навчального навантаження, педагогічні – до 60%: Рада прийняла закон

Рада прийняла закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти.

Фото: mcollege.rv.ua

У четвер, 6 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9600 щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

За нього проголосували 254 депутати.

Документом запроваджуються в закладах вищої освіти «педагогічні» працівники.

Зокрема:

Науково-педагогічні працівники можуть мати до 30% навчального навантаження, педагогічні – до 60%.

Педагогічні працівники можуть вести до 30% занять.

Стаж роботи на педагогічних посадах враховується як науково-педагогічний за наявності наукового ступеня чи звання.

Стаж роботи на науково-педагогічних посадах враховується педагогічним працівникам.

"Дискримінаційні положення щодо розподілу годин навантаження зняті до другого читання", - додала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.