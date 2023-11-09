Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

Джерело фото: udpu.edu.ua

8 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 9600 щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти.

Як зазначають автори, проект розроблено з метою виконання зобов’язань, передбачених статтею 431 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які полягають у реформуванні та модернізації системи вищої освіти, сприянні зближенню у сфері вищої освіти в рамках Болонського процесу.

Пропонується внести зміни до законів «Про вищу освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність», якими передбачається, серед іншого, що у разі виконання наукової роботи в обсязі понад 700 годин на навчальний рік максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 400 годин на навчальний рік; стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, зараховується як стаж науково-педагогічної роботи; стаж науково-педагогічної роботи педагогічних працівників закладів вищої освіти зараховується як стаж педагогічної роботи.

Крім того, у законопроекті пропонується передбачити, що посади педагогічних працівників можуть займати особи, які мають ступень магістра з будь-якої спеціальності.

В цілому, для реалізації цієї мети законопроектом передбачається:

1) встановлення мінімального обсягу виконання наукової роботи науково-педагогічним працівником у розмірі 500 годин на навчальний рік;

2) встановлення максимального навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не більше 500 годин на навчальний рік;

3) у разі виконання наукової роботи в обсязі понад 700 годин на навчальний рік максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може бути більшим, ніж 400 годин на навчальний рік;

4) встановлення максимального навчального навантаження на одну ставку педагогічного працівника у обсязі 900 годин на навчальний рік;

5) надання права педагогічним працівникам, що працюють у закладах вищої освіти (зокрема, викладачам іноземних мов, фізичної культури тощо), забезпечувати проведення до тридцяти відсотків навчальних занять за освітньою програмою, а також інші види навчальної діяльності з урахуванням вимог стандартів вищої освіти;

6) доповнення визначення основних посад педагогічних працівників закладів вищої освіти посадами концертмейстер (одночасно залишається в переліку посад науково-педагогічних працівників, оскільки може бути пов’язано з науковою роботою), лектор (з правом читання лекцій), інструктор (зокрема, керівник практики, лабораторних робіт тощо), тютор (при дистанційній формі здобуття вищої освіти), наставник (при дуальній формі здобуття вищої освіти);

7) унормування питання визначення стажу педагогічної роботи у закладах вищої освіти працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, а також стажу науково-педагогічної роботи педагогічних працівників закладів вищої освіти;

8) віднесення керівництва науковою роботою або наукового консультування аспірантів (ад’юнктів), докторантів до основних видів наукової, (науково-технічної) роботи.

Автор: Наталя Мамченко

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