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Научно-педагогическим работникам установят минимальный объем выполнения научной работы в 500 часов в учебный год

13:23, 9 ноября 2023
Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении максимальной учебной нагрузки научно-педагогическим работникам
Научно-педагогическим работникам установят минимальный объем выполнения научной работы в 500 часов в учебный год
Источник фото: udpu.edu.ua
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8 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9600 о поддержке научной работы в высших учебных заведениях.

Как отмечают авторы, проект разработан во исполнение обязательств, предусмотренных статьей 431 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которые заключаются в реформировании и модернизации системы высшего образования, содействии сближению в сфере высшего образования в рамках Болонского процесса.

Предлагается внести изменения в законы «О высшем образовании» и «О научной и научно-технической деятельности», которыми предусматривается, среди прочего, что в случае выполнения научной работы в объеме более 700 часов в учебном году максимальная учебная нагрузка на одну ставку научно-педагогической работника не может превышать 400 часов в учебный год; стаж педагогической работы в учреждениях высшего образования работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, засчитывается как стаж научно-педагогической работы; стаж научно-педагогической работы педагогических работников высшего образования засчитывается как стаж педагогической работы.

Кроме того, в законопроекте предлагается предусмотреть, что должности педагогических работников могут занимать лица, имеющие степень магистра по любой специальности.

В целом для реализации этой цели законопроектом предусматривается:

1) установление минимального объема выполнения научной работы научно-педагогическим работником в размере 500 часов в учебный год;

2) установление максимальной учебной нагрузки на одну ставку научно-педагогического работника в пределах 500 часов в учебный год;

3) в случае выполнения научной работы в объеме более 700 часов в учебном году максимальная учебная нагрузка на одну ставку научно-педагогического работника не может быть больше 400 часов в учебном году;

4) установление максимальной учебной нагрузки на одну ставку педагогического работника в объеме 900 часов в учебном году;

5) предоставление права педагогическим работникам, работающим в высших учебных заведениях (в частности, преподавателям иностранных языков, физической культуры и т.п.), обеспечивать проведение до тридцати процентов учебных занятий по образовательной программе, а также другие виды учебной деятельности с учетом требований стандартов высшего образования;

6) дополнение определения основных должностей педагогических работников учреждений высшего образования должностями концертмейстер (одновременно остается в перечне должностей научно-педагогических работников, поскольку может быть связано с научной работой), лектор (с правом чтения лекций), инструктор (в частности, руководитель практики, лабораторных работ и т.п.), тютор (при дистанционной форме получения высшего образования), наставник (при дуальной форме получения высшего образования);

7) нормирование вопроса определения стажа педагогической работы в учреждениях высшего образования работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, а также стажа научно-педагогической работы педагогических работников высшего образования;

8) отнесение руководства научной работой или научного консультирования аспирантов (адъюнктов), докторантов к основным видам научной (научно-технической) работы.

Автор: Наталья Мамченко

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