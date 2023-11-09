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  1. В Украине

Быстрый заработок на популяризации товаров: мошенники придумывают новые схемы для обмана граждан

19:03, 9 ноября 2023
Правоохранители рассказали, как мошенники цепляют на крючок граждан.
Быстрый заработок на популяризации товаров: мошенники придумывают новые схемы для обмана граждан
Источник фото: depositphotos.com
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В сети, где трудно проверить легальность работодателя, распространяется мошенническая схема "Быстрый заработок". К числу пострадавших от этой мошеннической схемы попал житель Кременеччины, который в социальных сетях наткнулся на объявление о возможности заработка, в частности на популяризацию товаров в сети. За выполненную работу мошенники обещали потерпевшему денежное вознаграждение, - сообщает полиция Тернопольской области

Сначала аферисты выплачивали деньги с процентами за выполненную работу. Однако, приобретя доверие, мошенники убедили мужчину, что для дальнейшего увеличения прибыли необходимо оплатить дополнительную комиссию.

Заявитель передал 48 тысяч гривен на счет мошенников, и в результате аферисты заблокировали его в сети.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Следователи расследуют все обстоятельства мошенничества.

Полицейские отмечают признаки мошеннических предложений работы, которых следует избегать:

  • Не нужен опыт.
  • Свободный график работы.
  • Простота выполнения задач/заказов.
  • Нужно вложить собственные средства.

Полиция советует не вкладывать собственные деньги в работу в Интернете, поскольку в большинстве случаев это предложения от мошенников. Также стоит быть осторожными относительно "легких" способов заработка и не платить никаких услуг, чтобы оформиться на работу в какую-то организацию.

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