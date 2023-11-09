Швидкий заробіток на популяризації товарів: шахраї вигадують нові схеми для ошукування громадян

Правоохоронці розповіли, як шахраї чіпляють на гачок громадян.

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У мережі, де важко перевірити легальність роботодавця, шириться шахрайська схема «Швидкий заробіток». До числа потерпілих від цієї шахрайської схеми потрапив мешканець Кременеччини, який в соціальних мережах натрапив на оголошення про можливість заробітку, зокрема на популяризацію товарів в мережі. За виконану роботу шахраї обіцяли потерпілому грошову винагороду, – повідомляє поліція Тернопільської області

Спочатку аферисти виплачували гроші з відсотками за виконану роботу. Проте, набувши довіри, шахраї переконали чоловіка, що для подальшого збільшення прибутку необхідно сплатити додаткову комісію.

Заявник передав 48 тисяч гривень на рахунок шахраїв, і в результаті аферисти заблокували його в мережі.

Потерпілий звернувся з заявою до поліції. Слідчі розслідують всі обставини шахрайства.

Поліцейські наголошують на ознаках шахрайських пропозицій роботи, якими слід уникати:

Не потрібен досвід.

Вільний графік роботи.

Простота виконання завдань/замовлень.

Потрібно вкласти власні кошти.

Поліція радить не вкладати власні гроші в роботу в Інтернеті, оскільки у більшості випадків це пропозиції від шахраїв. Також варто бути обережними щодо «легких» способів заробітку та не сплачувати жодних послуг, щоб оформитися на роботу в якусь організацію.

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