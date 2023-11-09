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  1. У світі

Кеті Перрі та Орландо Блум виграли «першу битву» за будинок вартістю 15 мільйонів доларів

18:44, 9 листопада 2023
Бізнесмен, який продав Кеті Перрі будинок у липні 2020 року, намагався розірвати угоду.
Кеті Перрі та Орландо Блум виграли «першу битву» за будинок вартістю 15 мільйонів доларів
Фото: AXELLE
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Перша частина «битви» Кеті Перрі за особняк Монтесіто вартістю 15 мільйонів доларів, який вона купила як сімейний будинок для себе і нареченого Орландо Блума, добігла кінця, пише People.

8 листопада Верховний суд Лос-Анджелеса виніс попередню ухвалу про те, що Карл Весткотт — бізнесмен, який продав Перрі будинок у липні 2020 року, а потім намагався розірвати угоду, пославшись на свою розумову недієздатність, — перебував у здоровому глузді, коли погодився продати нерухомість.

Виконавиця збирається дати свідчення про зустрічний позов протягом найближчих місяців. 84-річний Весткотт подав позов проти бізнес-менеджера Кеті Перрі Берні Гудві ще у серпні 2020 року, а судовий процес розпочався наприкінці вересня. З того часу суддя розділив справу на дві частини.

Поки що ж рішення першої частини битви за особняк — на користь співачки.

«Весткотт не надав переконливих доказів того, що він нездатний укласти договір з нерухомістю», - йдеться у рішенні суду, яке набуде чинності через 10 днів.

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