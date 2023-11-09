Кэти Перри и Орландо Блум выиграли «первую битву» за дом стоимостью 15 миллионов долларов

Бизнесмен, который продал Кэти Перри дом в июле 2020 года, пытался расторгнуть сделку.

Фото: AXELLE

Первая часть «битвы» Кэти Перри за особняк Монтесито стоимостью 15 миллионов долларов, который она купила в качестве семейного дома для себя и жениха Орландо Блума, подошла к концу, пишет People.

8 ноября Верховный суд Лос-Анджелеса вынес предварительное постановление о том, что Карл Уэсткотт — бизнесмен, который продал Перри дом в июле 2020 года, а затем пытался расторгнуть сделку, сославшись на свою умственную недееспособность, — находился в здравом уме, когда согласился продать недвижимость.

Исполнительница собирается дать показания по встречному иску в ближайшие месяцы. 84-летний Уэсткотт подал иск против бизнес-менеджера Кэти Перри Берни Гудви еще в августе 2020 года, а судебный процесс начался в конце сентября. С тех пор судья разделил дело на две части.

Пока же решение первой части битвы за особняк — в пользу певицы.

«Уэскотт не представил убедительных доказательств того, что он неспособен заключить договор с недвижимостью», — говорится в решении суда, которое вступит в силу через 10 дней.

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