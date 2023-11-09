Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и ОСД согласовали список индикаторов добропорядочности судьи: список

Наличие хотя бы одного из индикаторов свидетельствует о не добропорядочности судьи или кандидата на должность судьи.

Обращения не помогли: для прокуроров и судей останется уменьшенный прожиточный минимум при расчете окладов, но предусмотрены исключения для НАБУ, НАПК и ГБР

Считать зарплаты прокурорам будут, исходя из прожиточного минимума 1600 грн, а судьям – 2102 грн.

Для работников Аппарата Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР в Бюджете предложили исключение – им не нужно проводить классификацию должностей

Перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

Более 70% государственных служащих довольны своим руководством – НАДС

А более 87% государственных служащих считают, что их непосредственный руководитель относится к ним с уважением.

Верховная Рада приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2024 год

Парламент принял закон о Государственном бюджете на следующий год.

  1. В мире

Кэти Перри и Орландо Блум выиграли «первую битву» за дом стоимостью 15 миллионов долларов

18:44, 9 ноября 2023
Бизнесмен, который продал Кэти Перри дом в июле 2020 года, пытался расторгнуть сделку.
Кэти Перри и Орландо Блум выиграли «первую битву» за дом стоимостью 15 миллионов долларов
Фото: AXELLE
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Первая часть «битвы» Кэти Перри за особняк Монтесито стоимостью 15 миллионов долларов, который она купила в качестве семейного дома для себя и жениха Орландо Блума, подошла к концу, пишет People.

8 ноября Верховный суд Лос-Анджелеса вынес предварительное постановление о том, что Карл Уэсткотт — бизнесмен, который продал Перри дом в июле 2020 года, а затем пытался расторгнуть сделку, сославшись на свою умственную недееспособность, — находился в здравом уме, когда согласился продать недвижимость.

Исполнительница собирается дать показания по встречному иску в ближайшие месяцы. 84-летний Уэсткотт подал иск против бизнес-менеджера Кэти Перри Берни Гудви еще в августе 2020 года, а судебный процесс начался в конце сентября. С тех пор судья разделил дело на две части.

Пока же решение первой части битвы за особняк — в пользу певицы.

«Уэскотт не представил убедительных доказательств того, что он неспособен заключить договор с недвижимостью», — говорится в решении суда, которое вступит в силу через 10 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео