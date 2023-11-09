Кто примет участие в Нацотборе на «Евровидение-2024»: список исполнителей

В четверг, 9 ноября, организаторы Национального отбора «Евровидение-2024» объявили список из двадцати вошедших в лонглист артистов. Об этом сообщает «Евровидение Украина».
Лонглист исполнителей:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Следующим этапом Нацотбора является прослушивание, по результатам которого выберут не более 10 финалистов отбора.
«Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование - участник, который наберет больше голосов, тоже попадет в финал», - говорится в сообщении.
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