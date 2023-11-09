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Кто примет участие в Нацотборе на «Евровидение-2024»: список исполнителей

16:06, 9 ноября 2023
Среди участников оказались хорошо известные украинские исполнители.
Кто примет участие в Нацотборе на «Евровидение-2024»: список исполнителей
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В четверг, 9 ноября, организаторы Национального отбора «Евровидение-2024» объявили список из двадцати вошедших в лонглист артистов. Об этом сообщает «Евровидение Украина».

Лонглист исполнителей:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

Следующим этапом Нацотбора является прослушивание, по результатам которого выберут не более 10 финалистов отбора.

«Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование - участник, который наберет больше голосов, тоже попадет в финал», - говорится в сообщении.

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