Кто примет участие в Нацотборе на «Евровидение-2024»: список исполнителей

Среди участников оказались хорошо известные украинские исполнители.

В четверг, 9 ноября, организаторы Национального отбора «Евровидение-2024» объявили список из двадцати вошедших в лонглист артистов. Об этом сообщает «Евровидение Украина».

Лонглист исполнителей:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Следующим этапом Нацотбора является прослушивание, по результатам которого выберут не более 10 финалистов отбора.

«Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование - участник, который наберет больше голосов, тоже попадет в финал», - говорится в сообщении.

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