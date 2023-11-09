Хто візьме участь у Нацвідборі на «Євробачення-2024»: список виконавців

Серед учасників опинилися вже добре відомі українські виконавці.

У четвер, 9 листопада, організатори Національного відбору «Євробачення-2024» оголосили список з двадцяти артистів, які увійшли до лонглиста. Про це повідомляє «Євробачення Україна».

Лонгліст виконавців:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Наступним етапом Нацвідбору є прослуховування, за результатами якого оберуть не більш ніж 10 фіналістів відбору.

«Серед учасників лонглиста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування - учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал», - йдеться у повідомленні.

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