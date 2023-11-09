Хто візьме участь у Нацвідборі на «Євробачення-2024»: список виконавців

У четвер, 9 листопада, організатори Національного відбору «Євробачення-2024» оголосили список з двадцяти артистів, які увійшли до лонглиста. Про це повідомляє «Євробачення Україна».
Лонгліст виконавців:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Наступним етапом Нацвідбору є прослуховування, за результатами якого оберуть не більш ніж 10 фіналістів відбору.
«Серед учасників лонглиста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування - учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал», - йдеться у повідомленні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.